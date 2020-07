Si chiama Sony Reon Pocket e si presenta come la soluzione all’afa estiva. Un climatizzatore indossabile utile anche con il freddo invernale.

Scordatevi i cappelli da baseball con la ventola incorporata nella visiera o altri gadget del genere, il colosso giapponese dell’elettronica ha deciso di fare sul serio. Il principio alla base del funzionamento del Sony Reon Pocket, questo il nome del climatizzatore indossabile è abbastanza semplice, si fonda sul principio chiamato effetto Peltier. In breve si tratta di trasferire il calore verso l’esterno sfruttando la corrente elettrica che scorre tra due metalli in contatto tra loro.

Per rendere possibile ciò è necessario utilizzare una particolare t-shirt. Il dispositivo, posto in una tasca appena sotto il collo, si occuperà di abbassare la temperatura corporea di chi lo indossa, grazie a una ventola che dedicata ad espellere il calore. Non può mancare ovviamente una buona dose di digitale: il tutto infatti è comandabile attraverso lo smartphone, grazie ad un’app dedicata scaricabile dagli store online Apple e Android.

Ecco il Sony Reon Pocket, il primo climatizzatore indossabile

Il nuovo climatizzatore indossabile presentato da Sony, come dicevamo, è interamente gestito attraverso l’app abbinata. In questo modo sarà possibile impostare la temperatura desiderata o più semplicemente attivare la modalità automatica, che si occuperà di regolare tutti i parametri del caso per garantire il massimo comfort sulla base delle condizioni climatiche del momento.

Sempre sfruttando lo stesso principio, il nuovo device sarà utilizzabile anche in inverno: in questo caso il Reon Pocket si occuperà di espellere l’aria fredda aumentando di conseguenza la temperatura corporea. Stando a quanto detto da Sony, una singola ricarica garantisce fino a quattro ore di autonomia. La nuova invenzione è al momento disponibile esclusivamente in Giappone al prezzo di 120 dollari.

