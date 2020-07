Spotify lancia la sfida a Youtube, la celebre piattaforma di streaming musicale si appresta a lanciare i podcast video. Un nuovo strumento per i creatori di contenuti online.

Spotify a tutto campo, la celebre piattaforma di streaming online – con milioni di utenti in tutto il mondo – strizza l’occhio ai creatori di contenuti, non necessariamente musicisti o cantanti. La nuova funzione, dopo le classifiche, punta ad aumentare ulteriormente l’interazione degli utenti, allargando l’offerta dell’azienda svedese oltre la musica intesa in senso stretto.

La nuova funzione sarà disponibile per tutti quanti, tanto gli abbonati ai diversi piani a pagamento quanto gli utenti che utilizzano la versione gratuita dell’applicazione. A dare notizia della novità è stata la stessa società attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spotify e Universal Music: accordo pluriennale tra i colossi della musica

Spotify sfida YouTube: al debutto i podcast video

Dalla metà di questo mese Spotify ha debuttato anche in Russia e in altri 12 paesi dell’Unione Europea, un ulteriore tassello nel progetto di espansione della compagnia. L’intento dei podcast video – ha spiegato Spotify – è quello di avvicinare ulteriormente i fan ai loro conduttori e presentatori preferiti, facendo appunto leva sul contatto visivo che può offrire il formato video. Un settore, quello dei creatori di contenuti video, che ha visto un picco notevole negli ultimi, durante il lockdown che ha coinvolto numerose nazioni nel mondo.

Per dare ancor più visibilità a quest’area, la piattaforma si era già mossa nei giorni scorsi lanciando due nuove classifiche dedicate proprio ai podcast, top e di tendenza. Sempre più spesso infatti personaggi noti dello spettacolo, del giornalismo e della cultura ricorrono ai video – in diretta e non – per avere un ulteriore punto di contatto con la propria fanbase. Una tendenza che, come dicevamo, è schizzata alle stelle nei mesi in cui le persone sono state costrette in casa a causa dell’epidemia di Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Spotify Premium Duo, il nuovo piano d’abbonamento: prezzo e cosa offre