#CantiereScuola – Marche, Ancona

Stamattina sono stata nelle Marche, ad Ancona, per fare il punto della situazione e lavorare tutti insieme al #CantiereScuola per il ritorno in classe di settembre. Ringrazio tutti e in particolare modo l’Ufficio scolastico Regionale delle Marche e gli ambiti provinciali. In un clima collaborativo ho ascoltato le criticità delle scuole di questa regione.Ho spiegato che gli ulteriori 1,3 miliardi di euro che arriveranno dallo scostamento di bilancio ci permetteranno di dare risposte concrete, soprattutto sulla questione degli organici. In vista della ripresa dell'annoscolastico, a settembre, saranno dunque disponibili 2,9 miliardi di euro.Sugli spazi nel frattempo gli Enti locali stanno dando una grandissima mano, essendo proprietari degli uffici scolastici.Il nostro obiettivo è migliorare la scuola a settembre, farla ripartire in collaborazione con tutti. Sto attraversando, palmo a palmo, tutti i territori e le regioni d'Italia, per vedere esattamente quante criticità ci sono. Un’attività di monitoraggio e di ricerca delle soluzioni alla qualesi sta lavorando tutti insieme, senza colori politici, essendo la scuola un bene prezioso sul quale non si può fare campagna elettorale.

Pubblicato da Lucia Azzolina su Mercoledì 22 luglio 2020