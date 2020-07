Russia, riaprono i voli internazionali dal 1 agosto: i paesi coinvolti. Inizialmente le destinazioni consentite saranno Gran Bretagna, Turchia e Tanzania

La Russia prevede di riavviare i voli internazionali verso Gran Bretagna, Turchia e Tanzania a partire dal 1° agosto, oltre quattro mesi dopo aver chiuso i confini per lo scoppio della pandemia di coronavirus.

Il governo di Vladimir Putin ha messo a terra quasi tutti i voli internazionali a fine marzo per rallentare la diffusione del Covid-19, consentendo solo il rientro dei cittadini russi dall’estero e altri collegamenti autorizzati dal governo. I suoi confini sono attualmente sbarrati per la maggior parte dei cittadini stranieri, nonostante un’iniziale ripresa dell’attività aeronautica.

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha annunciato che a partire dal 1 agosto le tratte internazionali saranno operative dagli aeroporti di Mosca, San Pietroburgo e Rostov, i principali hub del paese.

Il vice primo ministro Tatyana Golikova ha dichiarato che i russi saranno in grado di viaggiare da e verso Gran Bretagna, Turchia e Tanzania a partire dall’inizio del prossimo mese.

Golikova ha affermato che gli stranieri che arrivano in Russia dovranno presentare i risultati negativi dei test del coronavirus prelevati nelle ultime 72 ore per avere via libera all’ingresso.

Il ministro dei trasporti Yevgeny Dietrikh ha aggiunto che la Russia è in trattative con altri 30 paesi per riprendere i voli. In questo momento infatti l’ex Unione Sovietica non ha riaperto i confini nei confronti di tutti gli Stati europei.

I vertici politici avevano precedentemente affermato che avrebbero aderito ai principi di reciprocità nella riapertura del loro spazio aereo. Ciò significa che gli altri paesi avrebbero dovuto accettare i cittadini russi affinché la Russia accettasse i loro.

Proprio all’inizio del mese di luglio, una lettera governativa aveva esteso il blocco fino all’inizio di agosto, nel tentativo di prevenire nuove ondate di Covid.

