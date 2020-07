Roma: un 83enne è arrivato, in codice rosso, all’ospedale dopo esser stato vittima di un incidente con il suo monopattino. Sequestrato il mezzo e una GoPro.

Roma: iniziano ad essere numerosi gli incidenti in monopattino, ma questo, in particolare, è del tutto particolare, se si pensa al fatto che il conducente è un 83enne, al momento in gravi condizioni. Come riporta Il Corriere della città, l’incidente si è verificato al civico 22 di via Gabriele D’Annunzio, zona Pincio.

Se, inizialmente, si era pensato a un incidente causato dalle buche sull’asfalto, la polizia locale ha fatto luce su quanto accaduto. Effettivamente, sul luogo dell’incidente, non sembrano esserci particolari buche, se non qualche avvallamento. Il mezzo, da quanto si apprende, viaggiava ad una velocità sostenuta e, dopo aver perso il controllo, è andato fuori strada. Questi, come riporta la fonte, sono tutti elementi che però dovranno essere confermati.

Roma, 83enne va fuori strada col monopattino: gravi le condizioni

Come riporta Il Corriere della città, le autorità hanno già provveduto a sequestrare il mezzo, che effettivamente era di proprietà, dunque non affittato. Ma, oltre al monopattino, la polizia di Roma Capitale ha provveduto a sequestrare anche una telecamera Go Pro, che l’anziano portava con sé nel tragitto.

Da quanto si apprende, sono in corso le indagini per cercare di capire se il mezzo sul quale viaggiava l’83enne fosse modificato o meno, dal momento che la velocità di transito sembra essere eccessiva, per un mezzo di quel tipo.

L’uomo, a seguito dell’incidente, è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove è arrivato in “codice rosso”. Non si conoscono, al momento, le condizioni dell’uomo, ma all’arrivo in ospedale, le condizioni erano molto gravi.

