Per la serie ricette dolci, i cantucci: un gustosissimo fine pasto che si accompagna al vin santo. La loro preparazione è molto semplice.

Cantucci e vin santo vanno a rappresentare un fine pasto davvero da leccarsi i baffi. Questi dolcetti, che traggono origine in Toscana, hanno attraversato i confini di ogni regione e sono ormai diventati popolari in tutte le tavole italiane. Vediamo insieme come preparare questi gustosissimi biscotti da fine pasto.

Cantucci: gli ingredienti

Zucchero: 180 g

Uova: 1

Ammoniaca per dolci: 0,5 g

Farina 00: 265 g

Mandorle: 110 g

Marsala: 10 g

Scorza di mezza arancia

Burro: 30 g

Sale fino: un pizzico

Ricette dolci: la preparazione dei cantucci

Iniziamo la preparazione dei cantucci versando in una ciotola lo zucchero semolato. Uniamo l’uovo e mescoliamo il tutto. Prendiamo ora un’altra ciotola e versiamoci dentro la farina e l’ammoniaca per dolci, setacciandole. Dopo averle mescolate un po’, versiamole dentro il composto di uova e zucchero. Uniamo il burro, che abbiamo precedentemente tirato fuori dal frigo per farlo ammorbidire. Iniziamo a lavorare il composto con le mani.

Dopo aver amalgamato un po’ l’impasto, iniziamo ad aggiungere le mandorle e poi versiamo dentro il marsala e la scorza del limone grattugiata. Continuiamo a mescolare l’impasto, fino a che non risulterà ben compatto.

Portiamo il composto su un piano da lavoro e dividiamolo in due. Ricaviamo da ciascuna parte due filoncini e adagiamoli su una teglia ricoperta da carta da forno. Dopo aver spennellato sui filoncini il tuorlo di un uovo sbattuto, prepariamo il forno per la cottura.

Forno preriscaldato a 200 gradi, per circa 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, togliamoli dal forno e lasciamoli intiepidire un po’. A questo punto tagliamoli con un coltello, ricavandone una serie di biscotti della misura che preferiamo. Riponiamoli sulla teglia e finiamo la cottura: forno a 160 gradi per altri 18 minuti circa. Dopo averli sfornati e lasciati freddare, siamo pronti per servire i nostri cantucci.

