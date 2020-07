Pontedera, gravissimo incidente quest’oggi sulla Firenze-Pisa-Livorno: un tir invade la corsia opposta e travolge un auto uccidendo un uomo. Strade chiuse e traffico in tilt dopo lo scontro choc.

Gravissimo incidente stradale quest’oggi a Pontera. Il sinistro, avvenuto in autostrada, ha riguardato un’auto e un mezzo pesante. Quest’ultimo, secondo le ricostruzioni, avrebbe addirittura invaso la corsia opposta provocando il dramma. Non è ancora noto il motivo di tale manovra, se è avvenuta per distrazione o un malore alla guida.

Pontedera, gravissimo incidente in autostrada

Quel che certo, purtroppo, è che l’impatto è costato la vita alla persona che conduceva la vettura mentre il camionista ha riportato gravi ferite ma è fuori pericolo. Sul posto sono accorsi subito gli agenti della polizia stradale e il 118.

Potrebbe interessarti anche —-> Grecia, auto precipita nel vuoto: 18enne italiana perde la vita

La strada, una volta giunge le forze dell’ordine, è stata chiusa in entrambe le corsie portando gravi problematiche sulla viabilità locale. Sono state immense, infatti, le code segnalate sulla Firenze-Pisa-Livorno. Forti disagi poi soprattutto nelle vicinanze dello svincolo di Pontedera, zona in cui è avvenuto di preciso l’impatto fatale. Ora si indaga per far chiarezza.

Leggi anche —-> Roma, incidente in monopattino: 83enne grave in ospedale