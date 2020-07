Sono stati rinviati a giudizio 3 carabinieri, mentre gli indagati in totale sono 5, nell’omicidio di Serena Mollicone del 1° giugno del 2001

Il gup del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, ha rinviato a giudizio i 3 carabinieri indagati per il delitto di Arce che il 1° giugno del 2001 vide morire la giovane Serena Mollicone. Stiamo parlando di Vincenzo Quatrale, Francesco Suprano e Franco Mottola. Insieme a quest’ultimo sono indagati anche la moglie Anna Maria ed il figlio Marco.

Quatrale è accusato di concorso in omicidio ed istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi. Favoreggiamento invece per Francesco Suprano. Il rinvio a giudizio era stato chiesto il 30 luglio dell’anno scorso dalla Procura di Cassino.

Omicidio Serena Mollicone, la soddisfazione della difesa

Dopo 19 anni di attesa, c’è una prima reale svolta in una delle più complesse vicende di omicidio degli ultimi 20 anni. Purtroppo, il padre della ragazza non potrà assistere al processo essendo morto d’infarto poco tempo fa. Il legale Dario De Santis, proprio in merito a ciò, ha dichiarato: “Siamo soddisfatto di ciò che abbiamo ottenuto, era il massimo. Un forte pensiero è per Guglielmo, grazie al cui coraggio e perseveranza è stato raggiunto il risultato. Sarebbe stato felice”.

Dall’altra parte, i difensori della famiglia Mottola si dicono tranquilli in vista del processo: “Non è degno in un paese civile che tocchino aspettare 10 anni per un processo”.

Parla anche quello che fu il primo accusato, il carrozziere Carmine Belli, poi assolto nel 2006 dalla Cassazione. “Spero che chi ancora aveva qualche dubbio nei miei confronti, ora sia convinto che sono innocente. Ancora dopo tanti anni la gente mi guarda strano”.

