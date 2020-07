Nasa offre 180mila dollari allo studente che modificherà in maniera netta la propria attrezzatura per l’esplorazione spaziale con una nuova tecnologia.

La NASA è senza dubbio la più grande agenzia mondiale per la corsa all’esplorazione spaziale. Americana e orgogliosa dei propri risultati, è stata l’agenzia che ha inviato degli astronauti sulla luna, un record ancora oggi ineguagliato. Proprio la grande N sta ora cercando di modificare e in maniera profonda la propria attrezzatura per l’esplorazione spaziale. Anche in quel campo, infatti, certe volte le tecnologie diventano obsolete ed è necessario svecchiare anche gli strumento di una delle eccellenze mondiali nel campo. Non sarà di certo facile comprendere come migliorare dell’equipaggiamento inventato dai migliori ingegneri della NASA, ma la sfida è stata lanciata e ora tantissimi alunni delle scuole americane si daranno battaglia per vincere la gloria e anche un bel po’ di soldi da investire sul proprio futuro.

Nasa offre 180mila dollari per chi inventa nuovo metodo di aspirazione

Tramite il bando ufficiale, la NASA fa sapere che ritiene necessario un ammodernamento per il meccanismo di aspirazione. Raccogliere del materiale dalla superficie di altri pianeti, dalla luna ad esempio, è stato sempre uno dei compiti fondamentali per l’esplorazione spaziale. Sapere esattamente di cosa sono fatti i pianeti. E quindi all’Agenzia serve un nuovo sistema per migliorare l’aspirazioni delle polveri sottili che compongono gli ambienti extraterresti. Il tutto rispettando ovviamente dei parametri complessi di potenza, efficienza, delicatezza nella gestione del campione e compatibilità con il resto dell’attrezzatura. Il compito non è certamente facile, ma i 180mila dollari e un riconoscimento da parte della NASA spingerebbero chiunque a lavorare giorno e notte per ottenere questo traguardo senza paragoni. La gara è iniziata.

