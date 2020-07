Napoli, ucciso a coltellate nella notte: l’uomo aveva 42 anni. E’ stato ritrovato in una pozza di sangue da alcuni passanti che lo hanno trasportato in ospedale

Un terribile fatto di cronaca si è verificato la scorsa notte a Napoli. Un uomo di 42 anni è stato trovato da un gruppo di passanti sdraiato a terra in mezzo ad una pozza di sangue. La vittima si chiamava Salvatore Attanasio e non sembra aver avuto dei precedenti a livello penale.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato colpito ripetutamente con un coltello durante un’aggressione, fino a lasciarlo privo di sensi a terra.

Napoli, ucciso a coltellate nella notte: l’uomo aveva 42 anni

Un gruppo di persone che stavano passando in quel momento in via Giovambattista Manso, si sono accorte dell’uomo riverso a terra in una pozza di sangue. Capita la gravità delle sue condizioni lo hanno trasportato subito all’ospedale “Vecchio Pellegrini”, in via Portamedina alla Pignasecca, poco distante.

Dopo i tentativi di rianimazione i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo profonde le ferite inflitte con dei fendenti dagli aggressori.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno rinvenuto vicino al luogo dell’aggressione lo scooter della vittima. Per ora non sembrano esserci altri indizi e si cerca di capire se si è trattato di un regolamento di conti o qualche altra vicenda criminale. E’ stata aperta ufficialmente un’inchiesta per far luce sull’accaduto.

