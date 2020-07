E’ morto Paolo Sassone-Corsi: biologo e genetista amato in America. Aveva 64 anni e viveva in California da molti anni

Il biologo e genetista Paolo Sassone-Corsi è deceduto nella sua casa di Irvine, in California, nelle scorse ore. A darne notizia all’Adnkronos è stato il collega Giuseppe Novelli, che insieme a lui aveva partecipato non più tardi di martedì scorso al seminario su internet “Epigenetica e Covid-19”.

Il professor Sassone-Corsi è stato per diversi anni considerato negli Stati uniti come una delle menti più illuminate nel settore biologico e genetico. Era a capo del Center for Epigenetics and Metabolism dell’Università della California a Irvine. Ha lavorato fino all’ultimo giorno con la massima dedizione, come sottolineato dai colleghi su Twitter.

Paolo Sassone-Corsi era nato a Napoli nel 1956 e si era laureato con il massimo dei voti all’Università Federico II. Dopo aver lavorato anche in Francia, era approdato negli Stati Uniti diversi anni fa. Tra i suoi studi più apprezzati si registrano quelli sui ritmi circadiani e l’epigenetica.

Abbinando il discorso scientifico al destino dell’essere umano, aveva realizzato il libro “Sembra il caso?” con lo scrittore Erri De Luca, riscuotendo un discreto successo anche in Italia.

Il collega Novelli lo ha voluto ricordare così su Twitter: “Era un maestro nel spiegare le impronte che l’ambiente lascia sul DNA. il suo marchio rimarrà indelebile nella scienza e nella ricerca. Ciao paolo sarai con me sempre“.

Professor Paolo Sassone-Corsi @UCIrvine passed away unexpectedly today; a person with excess lifeforce. His death is huge loss to the fields of aging and body clocks. My heart goes out to his family. We, the aging field, will miss him dearly too, and find a way to honor him 🙏 pic.twitter.com/wCDFeAwZQN

— David Sinclair, PhD (@davidasinclair) July 23, 2020