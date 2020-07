Highlights, voti e tabellino di Milan-Atalanta: l’anticipo della 36esima giornata di Serie A è terminato con il risultato di 1-1

Questa sera, alle ore 21:45, è andato in scena l’atteso anticipo della 36esima giornata di Serie A tra Milan ed Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza.

Partono forti i rossoneri che, dopo una prima fase di studio, al 14′ colgono al meglio l’occasione di una punizione tirata magistralmente nel sette da Calhanoglu.

E’ il 24′ invece quando l’Atalanta reclama il rigore per un contatto in area, ma l’arbitro inizialmente lascia correre. Pochi istanti dopo consulta il Var su segnalazione degli addetti e cambia idea. Sul dischetto di va Ruslan Malinovskyi: il centrocampista trova un prontissimo Donnarumma che gli nega la gioia del gol. Passano ulteriori 10 minuti di gioco prima che gli orobici trovino il gol con Duvan Zapata. Il colombiano riceve un pallone in area che scaraventa nell’angolino basso a destra del portiere.

Il secondo tempo ha una marcia totalmente diversa. Entrambe le squadre sembrano infatti accontentarsi del pareggio e la prima occasione nitida di questa frazione arriva al 74′ con Giacomo Bonaventura, entrato al posto di Calhanoglu, che spara un gran tira sul quale il portiere compie un intervento miracoloso.

Il Milan rimane al 6° posto a -1 dalla Roma che ha l’occasione di allungare contro la Fiorentina. L’Atalanta invece avrebbe potuto portarsi a 4 lunghezze dalla Juventus e mettere pressione agli uomini di Sarri ai quali, invece, ora con una vittoria vinceranno matematicamente lo scudetto.

Milan-Atalanta 1-0: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 14′ Calhanoglu (M), 26′ Malinovski rig. sbagliato (A), 34′ Zapata (A).

AMMONIZIONI: 25′ Biglia (M), 38′ Toloi (A).

ESPULSIONI: –

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G. 7; Calabria 6, Gabbia 6, Kjaer 6, Laxalt 6; Kessie 6, Biglia 5 (61′ Krunic 6); Saelemaekers 6 (69′ Castillejo 6), Calhanoglu 6.5 (61′ Bonaventura 6), Rebic 5.5 (60′ Leao 5.5); Ibrahimovic 5.5.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 5.5 (46′ Sutalo 6), Caldara 6, Djimsiti 6 ; Hateboer 5.5, De Roon 5.5, Freuler 6 (68′ Pasalic 6), Gosens 6 (69′ Castagne 6); Gomez (90′ Colley), Malinovskyi 5 (57′ Muriel 5.5); Zapata 7.

