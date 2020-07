La maggioranza di governo continua a dimostrarsi fortemente divisa riguardo l’utilizzo del Mes. Una questione che però va risolta al più presto.

Il Mes continua ad essere un argomento fortemente divisivo all’interno della maggioranza di governo. L’ultima spaccatura si è verificata durante il voto sulla risoluzione riguardante le conclusioni del Consiglio Europeo. Pd e 5 Stelle infatti hanno votato in modo diverso su un emendamento presentato dalla Lega Nord. Questo, richiedeva al governo di respingere l’utilizzo del Fondo Salva Stati da parte dell’Italia. Nella giornata di oggi poi sono anche arrivate sul tema le dichiarazioni di Vito Crimi, capo politico del Movimento. Questi ha ribadito la linea dura dei pentastellati sul Mes, spiegando che si tratta di uno strumento di cui l’Italia non ha bisogno.

Leggi anche: Mes, Crimi: “Dibattito fuori tempo, sono soldi che non servono”

Coronavirus, Conte chiamato a riferire in aula il 29 luglio

Intanto, il prossimo 29 luglio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato chiamato per riferire alla camere riguardo l’operato del governo nella lotta contro il coronavirus. La Lega promette di dare battaglia, in quanto considera inaccettabile il prolungamento dello stato di emergenza deciso dall’esecutivo. Salvini in proposito ha usato parole molto dure, definendo “nemico dell’Italia” chiunque sia stato d’accordo con questa decisione. Anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha criticato duramente il governo, seppur per motivi opposti.

De Luca infatti ritiene che la proroga dello stato di emergenza sia arrivata anche troppo tardi. Ha infatti spiegato che la politica italiana ha l’arduo compito di governare il paese in una delicata fase di transizione, che cesserà soltanto nel momento in cui sarà trovato un vaccino. Lo “sceriffo” ha poi affermato che “il presupposto per governare questa transizione è responsabilità dei cittadini e controllo rigoroso delle frontiere. A oggi non abbiamo né l’una né l’altra condizione e dobbiamo rendere in qualche misura obbligatorio l’uso delle mascherine.”

Leggi anche: Cassa Integrazione, ecco la proroga: stop licenziamenti fino a dicembre