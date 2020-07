Si spegne Maurizio Calvesi, critico d’arte e tra i più autorevoli critici dell’arte italiana. Un lutto profondo per la storia e la cultura nostrana. L’accademico ci ha salutati quest’oggi.

L’Italia perde un altro simbolo in questi mesi tristi: si tratta di Maurizio Calvesi, uno dei più autorevoli storici dell’arte nostrana. Nato a Roma il 19 settembre del 1927, l’accademico si è spento quest’oggi a 92 anni proprio nella sua eterna e amata Capitale.

E’ morto Maurizio Calvesi, simbolo italiano

L’uomo, un punto di riferimento del settore, aveva dedicato molti dei suoi studi al Barocco e a Caravaggio ma approfondendo anche il Novecento. E’ merito suo la riscoperta del Futurismo, per il quale ha sensibilmente contribuito come per la nascita e lo sviluppo di approfondimenti di Avanguardie e Neoavanguardie.

Laureatosi all’univerità La Sapienza, il suo curriculum si è presto riempito. Ha iniziato infatti prestando servizio alla Sopraintendenza di Bologna nel 1955, per poi dirigere la Pinacotena nazionale di Ferrara e poi la Galleria nazionale d’arte moderna contemporanea di Roma.

Tra il 1970 e 76 è stato invece docente all’università di Palermo, per poi passare alla sede dove ha avuto inizio il suo percorso. Dal 1992 al 2001 ha anche ricoperto la carica di presidente del Comitato per i beni artistici e storici al Consiglio nazionale per i beni culturali.

