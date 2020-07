Torna il maltempo a Milano e su tutto il Nord Italia. Segnalati i primi allagamenti in strade e sottopassi nella città meneghina.

Il maltempo torna a colpire l’Italia, con le prime piogge e temporali che in questo momento stanno colpendo tutto il Nord Italia. Infatti il nuovo vortice ciclonico sta spazzando via la bolla anticiclonica di provenienza africana. Il caldo intenso degli ultimi giorni, così, sta lasciando spazio a nuovi temporali e grandinate.

Nei prossimi giorni il maltempo dovrebbe raggiungere prima il Centro e poi anche il Sud Italia, che continua a godere delle calde correnti africane. Nella giornata odierna, la città più colpita dal maltempo è Milano, con veri e propri temporali che stanno bagnando la metropoli italiana.

Con le piogge iniziano ad arrivare i primi problemi per la città meneghina, con allagamenti di strade e sottopassaggi. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli delle piogge e dei temporali che stanno colpendo il Nord Italia.

Maltempo Milano, primi allagamenti a strade e sottopassi: caos nella metropoli

Torna a colpire il maltempo a Milano. La metropoli, in questo momento è la più colpita dalle piogge che stanno bagnando il Nord Italia. Insieme alla pioggia iniziano ad emergere i primi problemi legati al maltempo, come allagamenti di strade e sottopassaggi.

Infatti le piogge hanno fatto esondare nuovamente il fiume Seveso nel quartiere Niguarda, creando nuovi disagi per la circolazione. Infatti le piogge e l’esondazione del fiume hanno creato nuovi disagi alla circolazione nella zona Nord di Milano.

Le acque del torrente hanno allagato soprattutto via Valfurva, creando traffico tra viale Zarca e viale Sarca, sempre in zona Niguarda. Così viene rallentata anche la circolazione di alcune tratte tranviarie. Così è stata decisa la sospensione temporanea di alcune tratte di tram, sostituiti da appositi autobus.

Al momento i Vigili del Fuoco stanno rispondendo alle numerose chiamate dei cittadini milanesi per allagamenti a cantine e sottopassi. Su Twitter, il profilo dell’Infomobilità di Milano ha riportato allagamenti in via Elio Vittorini, via Parea, viale De Gasperi. Inoltre ulteriori allagamenti sono stati rilevati nei sottopassi di via Lombroso, via Pompeo Leoni, via Rubicone, via Astesani.

Situazione critica causata da temporali anche nel resto della Lombardia, specialmente a Brescia ed al nord dell’Emilia Romagna, con altri allagamenti segnalati a Piacenza. Intensi temporali anche sull’arco alpino, pre-alpino e sulla catena appenninica.

