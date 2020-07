Appena arrivato l’annuncio da parte di Google di 100mila borse di studio e tre nuovi corsi di formazione rivolti a chiunque fosse interessato: tutti i dettagli

Già nel 2018 Google aveva dato il via a diversi corsi di formazione per ottenere certificazioni informatiche. Qualche mese fa il colosso di Mountain View ha destinato anche un progetto gratuito per piccoli e grandi editori. Adesso annuncia 100.000 borse di studio e tre nuovi corsi di formazione in grado di offrire una preparazione a tutto tondo su alcuni temi di internet. A poterne beneficiare chiunque sia interessato, non sarà importante l’aver ottenuto diploma o laurea.

La volontà di Google è quella di offrire la possibilità alle persone di investire su se stessi grazie ad una formazione totalmente gratuita che possa aiutare nell’ambito lavorativo. I corsi dureranno tra i 3 ed i 6 mesi e si terranno sulla piattaforma Coursera.

Google, gli argomenti dei corsi di formazione

Per essere più precisi, i corsi verteranno su pianificazione e progettazione esperienza utente e analisi dati. Il colosso ha affermato che, nonostante i tempi molto minori, questa formazione sarà in grado di far acquisire le stesse competenze di un corso di laurea quadriennale. Il titolo di studio, infatti, non deve influire sulla condizione economica del singolo. Coloro che sono interessati, quindi, dovranno solo affrontare le spese che serviranno ad iscriversi sulla piattaforma Coursera. La data di inizio non è stata ancora annunciata, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi dettagli.

L’User experience design, detta anche progettazione dell’esperienza utente, è un processo che ha l’obiettivo di migliorare soddisfazione e fedeltà del cliente. Saper fare un’analisi dei dati permette, tra le altre cose, di comprendere il comportamento degli utenti di un sito web.

