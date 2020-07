Facebook ha deciso di operare un restyling alle pagine, introducendo inoltre alcune nuove funzionalità per rendere la navigazione più efficace.

Facebook ha deciso di cambiare il look alle proprie pagine. Una vera e propria rivoluzione da parte del social di Zuckerberg che però non concerne soltanto l’estetica della piattaforma. La novità più rilevante infatti riguarda il fatto che spariscono i “Mi Piace” dalle pagine. Queste infatti nella nuova versione mostreranno soltanto i follower. Per quanto riguarda questo cambio di design, gli sviluppatori hanno spiegato che l’obiettivo era quello di permettere all’utente nella navigazione, di trovare più facilmente quelle che sono le informazioni chiave di una pagina. Queste modifiche non riguardano inoltre soltanto gli utenti che seguono le pagine, ma anche gli amministratori. Questi infatti potranno usufruire di nuove funzioni che renderanno il rapporto con i collaboratori più semplice. Oltretutto, avranno anche più potere decisionale, stabilendo di volta in volta chi potrà creare contenuti o rispondere ai commenti degli utenti.

Leggi anche: Tecnologia, Sony presenta il climatizzatore indossabile – VIDEO

Facebook, a breve disponibili anche i video musicali

Il restyling è in un periodo di test, con una piccola percentuale di persone che può già utilizzarlo. Nel momento in cui questa prova sarà finita, la nuova versione sarà disponibile a tutti.

Questa nuova modifica del social, è stata annunciata a distanza di pochi giorni dall’introduzione nella piattaforma dei video musicali. Una mossa che lancia Facebook in aperta concorrenza con Youtube che fino a questo momento aveva mantenuto l’esclusività riguardo i videoclip musicali. A partire infatti dal primo agosto, sarà possibile per gli utenti avere una nuova sezione dentro le pagine in cui potranno confluire tutti i video musicali di un’artista. L’aspetto più interessante è che gli artisti non dovranno caricare manualmente i video sulla piattaforma. Sarà infatti Facebook a reperirli sul web e farli trovare già pronti all’interno del social, in attesa di essere utilizzati.

Leggi anche: Usa, algoritmo scopre campagne social che influenzano elezioni