Per sconfiggere il caldo d’estate è possibile seguire pochi semplici consigli per godersi il fresco e risparmiare grazie a dei trucchetti green

Con l’arrivo del temuto caldo in estate sempre più persone cercano conforto nell’uso di condizionatori, dannosi per la salute, l’ambiente e il portafoglio senza sapere che basterebbe seguire alcuni consigli per ottenere refrigerio, guadagno e un mondo più pulito. Purtroppo infatti oltre all’inevitabile costo in bolletta orientarsi verso questo genere di elettrodomestici vuol dire contribuire a diffondere nell’ambiente dannosi gas refrigeranti. Eppure esistono piccoli trucchetti da poter mettere in pratica che in effetti sono ispirati allo stile di vita delle popolazioni che vivono nelle aree calde. Il caldo entra innanzitutto dalle finestre, fare attenzione alla posizione e all’isolamento può essere già un grande passo avanti per sentire di più il fresco.

LEGGI ANCHE -> Abbronzatura perfetta: i consigli per ottenere una pelle sana e ambrata

5 consigli green per combattere il caldo in estate

Partiamo sopratutto quindi dalle finestre alle quali, specialmente se esposte a sud, è bene montare veneziane o tende da esterni. Se a queste aggiungiamo dei vetri doppi e isolanti sono un alleato vincente. In commercio esistono vernici che, riflettendo lo spettro, riducono la temperatura anche del 10%. In alternativa ci sono anche dei film per si applicano a finestre e pareti riducendo il calore di circa il 3%. Anche la scelta del materiale di costruzione può diventare fondamentale. Ognuno di essi infatti assorbe e rilascia il calore a diverse velocità. I mattoni ad esempio sono molto utili a tale scopo come pure le pietre grazie alla loro capacità isolante. Usare l’acqua in abbinamento ad un ventilatore. Un sistema molto semplice la cui idea nasce dalla capacità dell’acqua di assorbire calore quando evapora. Se la si fa attraversare dal una ventilazione si ottiene in sostanza lo stesso effetto di un condizionatore. Cercare di circondarsi di piante: la loro capacità di far evaporare i maniera costante l’acqua permette di ottenere il tanto sognato refrigerio. Avere la fortuna di avere degli alberi intorno alla propria casa infatti è garanzia di protezione dal caldo estivo.

LEGGI ANCHE -> Un bicchiere al giorno di acqua e limone: un semplice gesto e tanti benefici