Coronavirus, situazione critica in un convento americano. Una volta entrato il virus, è strage con ben 13 vittime per il momento. Uno scenario che conferma sempre di più il quadro disperato negli USA.

Coronavirus, nuovo focolaio in un convento negli Stati Uniti. Come infatti si apprende dalla stampa statunitense, un nuovo epicentro ha preso vita in una struttura ecclesiastica a Livonia nello Stato del Michigan. Si è trattata di un’ondata devastante e che ha ucciso ben 13 suore.

Coronavirus, strage in un convento

L’attacco è stato fulmineo: quando infatti sono comparsi i primi sintomi, era ormai già troppo tardi. Inutili le cure varie e i tentativi di recupero: le sorelle non ce l’hanno fatta. A rendere il Covid-19 così letale è stata soprattutto l’età, in quanto si trattava di soggetti tra i 69 e i 92 anni.

Non si è capito come il virus possa essere entrato nella struttura, data la chiusura durante il lockdown e anche dopo. Quanto accaduto, in ogni caso, conferma la situazione ormai critica negli Stati Uniti. Gli USA, con oltre 4 milioni di infetti totali, resta il Paese in assoluto più in ginocchio in assoluto del mondo.

Una situazione così drammatica che ha spinto circa 150 esperti a scrivere una lettera direttamente ai vertici nazionali. In questa, oltre a evidenziare i numeri choc verso cui ci si proietta, si chiede un nuovo e più incisivo lockdown per evitare la disfatta totale.

