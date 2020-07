Il nuovo rapporto dall’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Sanità hanno rivelato che la criticità del coronavirus appare molto bassa

L’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore dei Sanità ha messo in luce una lieve diminuzione del numero di nuovi casi positivi al Covid-19 registrati.

Per tale motivo l’impatto dell’infezione nel paese è “a bassa criticità, con un’incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 4.6 per 100000 abitanti”. L’indice di trasmissibilità nazionale ha segnato un 0.95 “sebbene sia maggiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza maggiore. Questo indica che la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane”.

Rispetto alla scorsa settimana, sono 9 le regioni italiane che hanno registrato un aumento di casi, L’ISS però chiarisce che il numero nel complesso dei nuovi casi diagnosticati ha un’incidenza inferiore a 1/100.00. Inoltre, il dato più positivo riguarda i servizi sanitari non hanno subito sovraccarichi ed i focolai sono stati “prontamente identificati ed indagati”.

LEGGI ANCHE—> Festa di addio al Covid-19 finisce in tragedia: 68 nuovi contagiati

Coronavirus, spuntano diversi focolai: ma la situazione resta ‘contenuta’

Le stime in merito alla trasmissibilità nazionale tendono ad oscillare in relazione ad i focolai. “Si osservano quindi – si legge nel rapporto – negli ultimi 14 giorni stime superiori ad 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai. Nonostante vi sia una diminuzione, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare ad essere cauti perché in alcune zone del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 e’ ancora rilevante”.

Al momento, seppur la situazione di trasmissione viene reputata stazionaria, c’è da fare attenzione per evitare una serie di focolai. Il numero, comunque, nel complesso rimane contenuto anche grazie all’azione ai testing-tracking-tracing che permettono di stroncare sul nascere delle potenziali catene di trasmissione.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, maxi multa in Campania per chi non indosserà la mascherina

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24