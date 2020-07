Coronavirus, nuova ordinanza del presidente Vincenzo De Luca in Campania. Ritorna il pugno duro del politico che annuncia multe pesanti per chi non indosserà la mascherina. Previste diverse novità.

Coronavirus, ritorna il pugno duro di Vincenzo De Luca in Campania. La decisione non nasce dal bilancio dei positivi che si mantiene tutto sommato stabile, ma dalla leggerezza che si registra nel territorio a fronte di una minaccia ancora forte e nitida.

Sono per esempio tanti cittadini che camminano addirittura senza mascherina in questi mesi di riapertura totale. Ed è proprio da qui che partiranno le nuove direttive del governatore campano. “Ho firmato questo pomeriggio l’ordinanza”, annuncia il governatore attraverso la propria pagina Facebook.

COVID-19, ORDINANZA n. 63 del 24/7/2020🔴#CORONAVIRUS: ho firmato questo pomeriggio l’ordinanza n. 63 del 24/07/2020… Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 24 luglio 2020

Coronavirus, maxi multa in Campania per chi è senza mascherina

La linea è chiara: “Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere”. Sanzione pecuniaria non indifferente tra l’altro: “Previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso). Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la mascherina”.

E non finisce qui: “Si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.)”. Nel mirino, appunto, ci sono le persone senza mascherina.

C’è infine una novità anche per tutti coloro che arriveranno dall’estero: “I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena”. Nel frattempo novità anche sul piano amministrativo: “È stato dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici”.

Coronavirus, il punto della situazione 🔴#CORONAVIRUS: il punto della situazione settimanale sui contagi trasmesso in diretta questo pomeriggio. Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 24 luglio 2020

