Coronavirus, gli esperti statunitensi scrivono ai vertici politici. In una lettera disperata, un folto gruppo chiede al Governo di intervenire in maniera drastica negli USA dopo aver superato i 4 milioni di contagiati.

Coronavirus, si fa sempre più critica la situazione negli Stati Uniti. Tanto che un gruppo di esperti, disperati, ha deciso di inviare una lettera ai leader politici americani per chiedere di prendere seri provvedimenti prima che la situazione precipiti in maniera totale. A lanciare l’appello sono stati oltre 150 figure tra medici, scienziati, infermieri e insegnanti.

Coronavirus, esperti USA chiedono nuovo lockdown

Nel testo, di fatto, si chiede un nuovo e più incisivo lockdown per salvaguardare il possibile sul piano sanitario pur rimettendoci su quello economico. Gli USA, infatti, hanno oramai superato il muro di 4 milioni di infetti con quasi 150 mila vittime totali e continuano ad essere il Paese più in difficoltà tra tutti contro questa pandemia.

“Di questo passo si rischiano più di 200 mila morti entro il 1 novembre. Nonostante ciò la gente continua ad essere nei bar, va a farsi un tatuaggio, a farsi massaggiare e a fare tantissime altre attività normali, piacevoli ma non essenziali”, si legge nel testo ove vi è anche un messaggio diretto ai cittadini oltre che ai rappresentanti politici.

Il presidente Donald Trump, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, intanto si è pronunciato così sulla criticità in corso: “Il Nord-Est del Paese è diventato pulito ed è in ottime condizioni, ora bisogna lavorare al Sud e a Est. Chiediamo agli americani di essere vigili, di rispettare il distanziamento sociale e di utilizzare la mascherina. Bisogna fare tutto il necessario per uscire da questa situazione in cui la Cina ci ha inseriti”.

