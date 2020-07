Nuova proroga per la cassa integrazione con il nuovo pacchetto lavoro. Anche i licenziamenti saranno bloccati fino alla fine del 2020.

Inizia a prendere forma il nuovo pacchetto lavoro del ministro Nunzia Catalfo. Nella giornata di ieri il pacchetto è stato abbozzato a Cigl, Cisl e Uil, durante il primo turno sugli ammortizzatori sociali. Al momento però uno dei temi non affrontati è quello delle risorse da dedicare alla Cassa Integrazione. Nonostante ciò, la volontà principale è quella di dedicare un nuovo sostegno ai lavoratori ed alle imprese, in modo tale da coprire l’emergenza occupazionale fino al termine di questo 2020.

Così il ministro Nunzia Catalfo sta studiando una nuova proroga per la Cig di 18 settimane (9+9), partendo dal 15 luglio fino ad arrivare alla fine di dicembre. L’alternativa sarà offrire alle aziende che faranno tornare i propri dipendenti a lavoro, una rinuncia alla Cig a favore di uno sgravio occupazionale. Arriverà la decontribuzione anche per le assunzioni aggiuntive nel perimetro occupazionale delle imprese.

Cassa Integrazione, nuova proroga del ministro Catalfo: stop ai licenziamenti nel 2020

Insieme alla proroga per la Cassa Integrazione, il ministro Catalfo ha allungato anche lo stop ai licenziamenti fino al termine dell’anno. Nel provvedimento, però, ci saranno alcune eccezioni. Infatti lo stop ai licenziamenti non sarà possibile in quelle aziende in via di cessazione o già cessate.

Per i dipendenti di queste aziende in chiusura, sarà possibile accedere alla Naspi che sarà prorogata insieme al potenziamento del fondo “Nuove competenze“, attuato per tutti quei lavoratori in transizione occupazionale. Il dossier di studio del Governo sarà presentato anche a Confindustria ed ai sindacati come Cgil, Cisl e Uil, con cui ci sarà un nuovo incontro a fine mese.

Positive le reazioni dei sindacati, con Cgil che sostiene l’azione del governo di prorogare le integrazioni salariali per i prossimi 18 mesi. Inoltre sempre il sindacato ha lodato l’azione del governo nel prorogare anche Naspi e Dis-coll. L’unica preoccupazione arriva dallo stop ai licenziamenti, con il sindacato che sostiene il blocco per “tutti” i lavoratori fino alla fine dell’anno.

Anche per la Cisl i punti del Governo soddisfano tutte le richieste dei sindacati, a patto che si accellerino i tempi per dare più certezze ai lavoratori, come ha spiegato il segretario Luigi Barra.

L.P.

