Calciomercato Parma: tutto pronto per l’ingresso dello sceicco del Qatar Hisham Al Mana come nuovo presidente del club ducale

Il Parma è pronto a parlare arabo. E’ infatti in via di definizione l’accordo, che dovrebbe essere ultimato a fine stagione, con lo sceicco qatariota Hisham Saleh Al Hamad Al Mana​. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il nuovo proprietario acquisterà il 51% delle azioni del club ducale per 63 milioni dilazionati in 5 anni. In quest’arco di tempo preleverà anche il restante 49% della società.

L’uomo è famoso in Qatar per il suo successo nei campi automobilistico, immobiliare, dei media e dell’intrattenimento. E’ già presidente di di Al Sharq Investment LLC, del gruppo SH Al Mana oltre a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Saleh Al Hamad Al Mana Co. Per lo sceicco, nell’industria del calcio, è il primo investimento.

Nonostante l’arrivo della nuova proprietà, l’organigramma, a parte qualche piccolo cambio, resterà lo stesso. Hisham Al Mana ha già le idee chiare e la sua etica del lavoro e l’essere un visionario l’hanno portato ad avere successo in carriera.

Calciomercato Parma, cosa accadrà con la nuova proprietà?

I tifosi già impazzano all’idea dell’arrivo di uno sceicco qatariota come nuovo proprietario del club. Al momento, però, sul fronte calciomercato non ci sono sostanziali novità che potrebbero arrivare a stagione conclusa ed a firme avvenute.

Intanto, però, con la salvezza matematica, i ducali dovranno staccare un assegno da oltre 30 milioni di euro in favore del Napoli. Scattano infatti i riscatti obbligatori di Luigi Sepe (4-5 milioni di euro), Alberto Grassi (7 milioni) e Roberto Inglese (20 milioni di euro).

Di sicuro, l’idea sarà quella di ringiovanire la difesa dove Gagliolo, Iacoponi e Bruno Peres portano un’età media di 34 anni. A centrocampo anche potrebbe esserci un rinforzo. Al direttore sportivo Faggiano però preme trovare un’ala che possa sostituire Kulusevski. Si lavora, in tal senso, a Yunus Akgun del Galatasaray.

