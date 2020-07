Calciomercato Juventus, le ultime notizie parlano di un’offerta mostruosa che i bianconeri starebbero preparando per portare a casa un giocatore che Sarri conosce bene.

La conferma di Maurizio Sarri non è di certo scontata, ma se lo scudetto arrivasse, come è probabile che accada, la dirigenza potrebbe riprovarci. L’ex tecnico di Chelsea e Napoli non ha proprio straconvinto, dato che non è riuscito a portare quel gioco fantastico che lo hanno contraddistinto per tutta la sua avventura azzurra anche all’ombra della Mole. Inoltre qualche fatica di troppo per prendersi lo scudetto, ovviamente relativamente alla media a cui è abituata la Juventus, ha fatto storcere il naso a non poche persone. Ma se la conferma arriverà, allora la squadra bianconera potrebbe essere pronta anche a fare ulteriori sacrifici per migliorare la risa a disposizione del tecnico toscano, con innesti mirati e qualche ex che il calcio proposto da Sarri lo conosce a menadito. Un giocatore che potrebbe dare nuovo equilibrio alla squadra e migliorare la qualità della rosa.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, maxi multa in Campania per chi non indosserà la mascherina

Calciomercato Juventus, Rabiot e 40 mln per un ex Napoli

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna. Stando alle ultime notizie di todofichajes.com, infatti, il club bianconero starebbe pensando seriamente a tentare un importante affondo per un centrocampista che ha giocato nel Napoli di Sarri. Ed anche in modo incredibile, conquistandosi l’amore dei tifosi e della dirigenza con prestazione sempre di livello altissimo. Parliamo di Jorginho, centrocampista centrale brasiliano che in Italia ha vestito la maglia del Verona e proprio della squadra di De Laurentiis. Per convincere il Chelsea, sul piatto ci sarebbero ben 40 milioni di euro e il cartellino di Adrien Rabiot, regista francese che non ha dato quanto si sperava alla squadra.

LEGGI ANCHE —> 5 per mille, Airc in cima alla classifica: è l’Ente più scelto dai contribuenti