Un 24enne pagherà decisamente cara la bravata di proiettare sullo schermo dedicato al cinema di piazza Maggiore a Bologna un film porno

Una bravata decisamente di cattivo gusto quella a cui si è dedicato ieri sera un 24enne che a piazza Maggiore a Bologna ha proiettato un porno. Sullo schermo dedicato alla settima arte in quest’estate bolognese sono proiettate le pellicole selezionate per la XXVI edizione di “Sotto le Stelle del Cinema“. Una manifestazione che da anni si tiene a Bologna e che è riuscita a ripetersi quest’anno nonostante le misure per combattere l’emergenza Covid. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 24enne sia riuscito, grazie all’aiuto di alcuni amici, a far trasmettere delle immagini decisamente vietate ai minori. Il giovane è stato già fermato dai carabinieri e denunciato per atti contrari alla pubblica decenza.

Un porno in piazza Maggiore a Bologna

A mettere in allarme le forze dell’ordine per le immagini vietate ai minori proiettate a piazza Maggiore è stata una signora anziana. A quanto pare il giovane, aiutato da una decina di ragazzi, è riuscito a collegare il suo pc allo schermo in piazza. Per fortuna la bravata è andata in scena intorno alle 2 di notte quando ormai la platea non era particolarmente ricca. Sul posto sono immediatamente arrivati polizia e carabinieri che, nonostante l’incredulità legata alla denuncia, si sono ritrovati di fronte alla proiezione di un film porno con scene decisamente esplicite. Il giovane, immediatamente individuato, ha ammesso di essere il responsabile della stupida bravata e dovrà affrontare una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza.

