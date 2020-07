Belen bellissima come sempre in versione sirena, attraverso uno scatto pubblicato sul suo profilo social, lascia senza fiato i suoi tantissimi fan

Belen Rodriguez non smette di incantare i tanti fan che la seguono attraverso i suoi profili social. Dalla sua pagina Instagram la bellissima showgirl argentina ha pubblicato uno scatto che, complice il caldo estivo, fa letteralmente girare la testa. Nella foto Belen si mostra in tutta la sua sensualità mentre sta risalendo su uno yacht nelle bellissime acque di Formentera. Il suo bikini dorato a pois bianchi ben si adatta sia alle forme generose della modella che alla sua pelle ambrata dal sole. I capelli bagnati dopo il rigenerante tuffo in acqua e il corpo teso nello sforzo di risalire in barca. Belen insomma si mostra davvero come una modella ninfa dei mari pronta ad ammaliare i marinai e non solo.

Belen e i pettegolezzi sulla sua separazione da De Martino

Visualizza questo post su Instagram 𝚂𝚙𝚕𝚊𝚜𝚑 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 24 Lug 2020 alle ore 4:49 PDT

La fine matrimonio di Belen e Stefano De Martino non smette di alimentare gossip e pettegolezzi. La prova che tra il conduttore di made in sud e la showgirl argentina sarebbero decisamente ai ferri corti è data dal trattamento che il ballerino ha ricevuto appena pochi giorni fa. Al rientro da una vacanza con il nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi, Belen ha accompagnato il piccolo Santiago dal padre. In un video si può notare che, mentre il bambino si fionda tra le braccia di De Martino, tra i due EX coniugi non c’è nemmeno uno scambio di saluti. Una freddezza che fa decisamente pensare vista una relazione durata circa sette anni e coronata anche da un figlio.

