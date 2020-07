Villa Beretta, la struttura in cui Alex Zanardi era stato trasferito per la riabilitazione, ha reso noto che il campione è tornato in terapia intensiva a Milano

La struttura in cui Alex Zanardi era stato trasferito pochi giorni fa per iniziare la riabilitazione, ha rilasciato una nota in cui danno notizia del ritorno del campione in terapia intensiva. Lo staff del centro specializzato in neuro riabilitazioni ha parlato nel suo comunicato stampa di “condizioni cliniche instabili“. A quanto pare il Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica di Villa Beretta, dottor Franco Molteni ha valutato che Zanardi, arrivato nella sua struttura il 21 luglio, avesse la necessità di essere seguito in un reparto di terapia intensiva. Per questo motivo i medici hanno disposto il suo trasferimento, con tutta l’assistenza e i mezzi necessari, presso l‘Ospedale San Raffaele di Milano.

Alex Zanardi di nuovo in terapia intensiva

Il mondo dello sport e non solo aveva tirato un sospiro di sollievo quando il 21 luglio si è avuta notizia del trasferimento di Zanardi presso un centro specializzato in neuro riabilitazioni. Il fatto che il campione paraolimpico avesse lasciato l’ospedale per iniziare un percorso di recupero. Seppur una strada lenta e impegnativa, sembrava essere la prima delle belle notizie che tutti aspettavano. Dopo appena pochi giorni però la nota di Villa Beretta getta tutti i fan dell’ex campione di Formula 1 nello sconforto. Nel comunicato stampa si parla infatti di “condizioni instabili“. Claudio Zanon, direttore dell’ospedale Valduce afferente a Villa Beretta, precisa che non sono previste “ulteriori informazioni sulle condizioni del paziente“.

