Avete il timore di essere stati bloccati da un amico su Whatsapp? Ci sono diversi modi per scoprire se è realmente successo o meno. Scopriamo quali sono

Hai il presentimento di essere stato bloccato da un amico su Whatsapp e vuoi scoprire se è così o meno? Non è difficile venire a conoscenza di ciò. Non serve scaricare app esterne, ma basta utilizzare una serie di trucchi interni. Infatti, nonostante Whatsapp non dia la possibilità di sapere direttamente se un utente ci ha bloccato, vi sono alcuni elementi che portano a tale conclusione.

Tra i fattori che indicano la possibilità di essere stati bloccati ci sono: l’assenza di data ed ora dell’ultimo accesso, mancanza della foto profilo, niente doppia spunta blu ed impossibilità di effettuare la chiamata.

Whatsapp, tutte le prove per scoprire se siete stati bloccati

La verifica dell’ultimo accesso rimane il primo indizio per scoprire se siamo stati bloccati. Se non lo visualizziamo una volta aperta la chat, però, non dobbiamo subito temere perché l’utente avrebbe potuto scegliere semplicemente di non mostrare a nessuno questi elementi. Discorso simile per la foto di profilo che, se appare come omino grigio, può stare a significare diverse cose: l’utente ha deciso di non inserirla oppure di non mostrarla ai contatti non salvati.

Un altro indizio determinante può essere quello della doppia spunta: qualora inviaste un messaggio ad un determinato utente vedendo per lungo tempo un’unica spunta grigia, a quel punto dovreste pensare realmente di essere stati bloccati. La prova del 9 riguarda quella di una chiamata su Whatsapp. Se siete stati bloccati risulterà impossibile effettuarla. Arrivati a questo punto non vi resta che chiedervi perché lo abbia fatto.

