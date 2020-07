Quest’oggi, alle ore 19:30, Udinese e Juventus si ritroveranno di fronte per il match della 35esima giornata di Serie A. Scopriamo dove vedere il match

Alle ore 19:30 Udinese e Juventus si ritroveranno di fronte in uno stadio Nuovo Friuli rigorosamente a porte chiuse per il 35esimo turno di Serie A. La Vecchia Signora, con una vittoria, ha la possibilità di vincere matematicamente la Serie A portandosi a +9 dall’Atalanta seconda ed avendo dalla sua il vantaggio degli scontri diretti.

I friuliani, invece, sono a +4 dalla zona retrocessione dove c’è il Lecce con 32 punti. Portare punti dalla gara di oggi sarebbe fondamentale in vista dello scontro diretto del 29 luglio proprio contro i salentini. In lotta c’è anche il Genoa, sempre a 36 punti, mentre è più defilato il Torino con 38.

Chissà che il match non possa essere anche un’occasione tra le parti per parlare di mercato. La Juve infatti ha la possibilità di riacquistare Mandragora a fronte di un corrispettivo di 26 milioni di euro. L’italiano si sta mettendo ben in mostra con la maglia friulana e potrebbe esserci per lui un’importante possibilità. L’idea di Paratici però è quella di inserirlo poi in uno scambio con il Napoli, che perderà Allan nello stesso ruolo, per ottenere Milik.

Udinese-Juventus, dove vedere il match: Sky o Dazn?

Udinese–Juventus sarà visibile in diretta Sky sul canale Sky Sport Serie A al numero 251 del satellite.

Per gli interessati, sarà possibile usufruire anche della piattaforma streaming SkyGo su smartphone, tablet e notebook.

Da quest anno Sky trasmetterà le partite anche sulla piattaforma streaming affiliata NowTv. Per tutti i nuovi abbonati, NowTv offre un mese di prova gratuito in cui sarà possibile assistere ai match di Serie A. Una volta finito il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

