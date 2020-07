Ucraina, uomo armato con una granata prende in ostaggio un poliziotto. Il fatto si è verificato nella città di Poltava ed è stato riferito dal vice ministro dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko

Un uomo armato con una granata Rgd-5 è sfuggito all’arresto nella mattinata di giovedì e ha preso in ostaggio un poliziotto ucraino nella città di Poltava. A riferirlo è stato il vice ministro dell’Interno Anton Gerashchenko attraverso una nota condivisa su Facebook. I fatti si sono verificati esattamente alle 9.05, orario locale, davanti al tribunale amministrativo della città dell’Est dell’Ucraina.

Nel Paese ex sovietico si tratta del secondo episodio che vede protagonisti degli ostaggi dopo quanto accaduto solo martedì scorso. In quell’occasione un criminale ha tenuto prigioniere tredici persone all’interno di un autobus per diverse ore prima di essere braccato.

Questa mattina la polizia stava cercando di arrestare un soggetto sospettato di aver dirottato un veicolo. L’uomo si è ribellato e tirando fuori una granata ha minacciato di uccidere un ufficiale della polizia locale.

Dopo diversi minuti di negoziati, l’aggressore ha deciso di scambiare il proprio ostaggio con un colonnello della polizia, che si è allontanato assieme al criminale a bordo di una macchina. Le sue richieste per la fuga sono state esaudite e l’uomo ne ha approfittato per scappare.

“Sono in corso negoziati per costringere l’attentatore ad arrendersi alla polizia senza danneggiare se stesso o gli altri“, ha detto Gerashchenko.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

