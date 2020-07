Un video ed una canzone, tanto basta a Stash dei The Kolors per annunciare il sesso del nuovo arrivato in casa Fiordispino

Stash dei The Kolors diventerà papà. La notizia è stata divulgata più di un mese fa, in diretta TV, con una mega sorpresa di Maria De Filippi. Antonio Fiordispino – questo il nome reale del cantante napoletano – è stato uno dei concorrenti di ‘Amici Speciali’ il nuovo format di quest’anno che ha tenuto compagnia a migliaia di italiani durante il lockdown.

In una delle puntate, Maria De Filippi padrona di casa ha voluto dare un pensiero da parte sua e di tutta la redazione di Amici per la bellissima notizia. Subito dopo averlo annunciato in diretta, chiunque si è messo alla ricerca della mamma del primogenito di casa Fiordispino. Stash, infatti, non è solito parlare molto della sua vita privata, ma i fan ne sanno sempre una più del diavolo.

Stash diventerà papà: svelato il sesso del primogenito

Semplicità e ordine, le parole chiave della canzone nel video pubblicato da Stash, frontman dei The Kolors per annunciare il sesso di quello che sarà il suo primo figlio. “Già la amo”, ebbene sì, casa Fiordispino si tinge di rosa. Il cantante napoletano e la fidanzata Giulia Belmonte aspettano ufficialmente una bambina. E’ subito partito il toto-nome sui social, per capire quale sarà il nome che la coppia vorrà dare alla bambina. Un nome del tutto nuovo o si attengono alla tradizione e si chiamerà come una delle due nonne?

Sicuramente presto ne sapremo di più, intanto la bambina dovrebbe nascere tra novembre e dicembre, potrebbe nascere sotto il segno dello Scorpione o del Sagittario. Finalmente arriverà qualcuno che darà del filo da torcere al burlone Stash Fiordispino?