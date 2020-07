Nonostante manchino ancora 3 giornate, la Serie A guarda già al futuro. Presentato il pallone che verrà utilizzato per la stagione 2020/21

Il calcio sta vivendo uno dei periodi più singolari di tutta la sua storia. Il lockdown ha, di fatto, scombussolato tutti i piani delle varie federazioni. Si sta assistendo ad uno sport diverso, fatto di match ogni 3 giorni, temperature torride e forma fisica che diventa fondamentale.

Dopo mesi di attesa, anche la Serie A è ripartita e, tra sole 3 partite, volgerà al termine. Nonostante lo stop, alla fine le squadre avranno i loro verdetti finali, con la Juventus lanciata verso il nono titolo consecutivo. Intanto, il campionato pensa già al futuro, e ad una stagione 2020/21 che proverà a riconsegnare ai tifosi il calcio di un tempo. La Lega ha ufficializzato il nuovo pallone della Nike, con tanto di foto.

Serie A, presentato il nuovo pallone: sarà il Nike Flight

Nike Flight Serie A. È questo il nome dato al nuovo pallone che, per la stagione 2020/21, sarà utilizzato non solo per il massimo campionato italiano, ma anche per la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e alcune competizioni della primavera. Grazie a ben 8 anni di lavori, questo nuovo prototipo saprà affrontare al meglio l’aerodinamica, soprattutto nei casi più imprevedibili. Il Nike Equipment Innovation Lab ha lavorato per garantire traiettorie gestibili e non frutto quasi esclusivamente dell’aerodinamica.

Nei vari test effettuati nel corso degli ultimi mesi, più di 800 atleti si sono offerti per dare indicazioni e arrivare al risultato finale. Alla fine, si è arrivati alla Nike AerowSculpt, una tecnologia innovativa che sfrutta alcuni solchi sulla superficie del pallone per garantire una traiettoria del 30% più stabile rispetto agli scorsi anni. Utilizzato, ancora una volta, l’inchiostro 3D Nike ACC, che permette una tenuta del colore in qualsiasi condizione meteorologica.

