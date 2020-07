Le scuole hanno chiesto quasi due milioni e mezzo di banchi per il ritorno in classe, ma il bando potrebbe andare deserto per i tempi brevi dalla richiesta

8.088 dirigenti scolastici, secondo quanto riportato da La Repubblica, hanno chiesto oltre 2 milioni e mezzo di banchi singoli per il prossimo ritorno in classe. Per la precisione, ne sono stati chiesti 2.540.236. Le richieste per i banchi innovativi sono state il 17% del totale, pari quindi a circa 400mila. Le richieste di sedie tradizionali sono 1.374.425.

La ministra Azzolina interviene anche sulla questione dei banchi singoli: “Non ci sono direttive univoche per l’utilizzo di banchi singoli nelle scuole per garantire il distanziamento sociale, faremo quello che ci chiedono i dirigenti scolastici degli istituti di tutta Italia”.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, nuovo focolaio a Bologna: contagi triplicati rispetto a ieri

Scuole, perché il bando sui banchi potrebbe finire deserto

Il bando potrebbe andar deserto perché eseguire questa richiesta viene ritenuta una missione impossibile. “Leggendo il bando del commissario Arcuri ci si chiede – affermano gli esponenti delle aziende del settore – se qualcuno si sia posto il problema che andasse deserto”. Il problema sta nei tempi brevi che intercorrono tra la richiesta e la sua attuazione. “La richiesta fatta sta a significare in 23 giorni, dal 7 al 31 agosto, bisognerebbe concentrare la produzione di 5 anni”. Del resto “non tutte le aziende italiane sono certificate per fornire arredamento alla pubblica amministrazione”.

La realtà è che, nella migliore delle ipotesi, la capacità produttiva massima potrebbe raggiungere i 120mila pezzi consegnati entro la fine di settembre (l’Azzolina indica come ritorno in classe il 14 settembre, ndr). Inoltre va tenuto conto della consegna e messa in loco degli arredi. Questa situazione potrebbe portare a due gravi conseguenze: “I ragazzi non potranno avere i nuovi banchi e ci saranno ricadute sull’anno scolastico. Le procedure di gara in corso o già vinte saranno invece bloccato facendo cade piani di produzione già progettati ed adeguati alle tempistiche richieste dalle stazioni appaltanti. I prodotti a quel punto non saranno consegnati”.

LEGGI ANCHE—> Carabinieri arrestati, Ilaria Cucchi attacca: “È il sistema che non funziona”