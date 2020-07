Sardegna, Cannonau potrebbe essere molto presto colpito in maniera molto seria dalle nuove leggi comunitarie che potrebbero comprometterne il nome.

La Sardegna, aldilà di quello che si pensa, è anche vino. Ottimo vino. Oltre a tanti prodotti marini di ottima qualità, nonché formaggi dal gusto indimenticabile, l’isola è anche il luogo dove si producono vini pregiatissimi. In particolare il vigneto del Cannonau è tra i più importanti e rinnovati dell’isola, e si è anche scoperto di recente che ha alle spalle una storia lunghissima. Pare, infatti, che addirittura in tempi neolitici crescesse e si producessero importanti uve, apprezzate e consumate. Insomma, un vero e proprio tesoro, che tutti hanno apprezzato ed amato nell’arco degli anni. E una buona parte della comunità sarda sopravvive proprio grazie alla vendita e alla diffusione dei prodotti della terra.

Sardegna, Cannonau a rischio: leggi UE colpiscono il vigneto

Ora però, in seguito a delle variazioni nelle leggi comunitarie dell’Unione Europea, le cose sono cambiate. E anche in modo molto netto per i vigneti della Sardegna. I vini del Cannonau, infatti, potrebbero ben presto perdere la targhetta di DOP. Questo a causa del regolamento 33 dell’Ue, andato a integrare la precedente disciplina che cambia definitivamente il modo di etichettare e gestire la situazione. Questo ha scatenato una vera e propria rivolta da parte dei viticoltori e degli enologi della zona, che ovviamente vedono perdere appetibilità e valore al proprio prodotto, riporta AGI. La situazione è davvero molto tesa e senza dubbio sarà necessario parlarne approfondita.

