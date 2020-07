Playstation Store ha dato il via agli sconti estivi del 2020! Tantissimi giochi in vendita a prezzi decisamente convenienti. Ecco i migliori

Come ogni anno, anche per questo 2020 Sony ha deciso di fare un regalo a tutti i propri clienti. Accedendo al Playstation Store, sarà possibile consultare una lista molto vasta di giochi in vendita a prezzi decisamente convenienti. Sono infatti partiti gli sconti estivi della console più utilizzata e amata di sempre.

Tra i tanti titoli scontati, ce ne sono alcuni che difficilmente i videogiocatori si lasceranno scappare. A parte da Fifa 20, il gioco di calcio che non può mancare nello scaffale di un vero amante dello sport. Sony ha deciso di metterlo in vendita al prezzo di 14,69 euro. Grandi sconti anche per Call of Duty: Modern Warfare, lo sparatutto che ha implementato anche la modalità battle royale. Sul Playstation Store lo potete trovare a soli 63,74 euro col battle pass incluso.

Playstation Store, al via gli sconti estivi: i migliori titoli in vendita

Playstation Store ha deciso, anche per quest’anno, di offrire ai clienti gli ormai tradizionali sconti estivi. Oltre ai già citati Fifa 20 e Call of Duty: Modern Warfare, ci sono decine di altri titoli amati che sono stati messi in vendita a prezzi super convenienti. A partire da Gta V, il videogame cult di Rockstar Games. Lo potete trovare sullo store ufficiale al prezzo di 13,99 euro. Per gli amanti di automobili, spazio a Need for Speed Heat, che costerà solamente 30,09 euro. Anche l’altro titolo di punta di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, lo si trova a soli 29,39 euro.

Per chi ama il calcio, ma non vuole giocare a Fifa 20, c’è il rivale storico del titolo di EA Sports: Pes 2020. Il videogioco di Konami è stato scontato del 75%, e costa solamente 7,49 euro. Spazio anche agli amanti dei supereroi, con l’edizione GOTY di Spiderman al prezzo di 24,99 euro.

