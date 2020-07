Manuel Bortuzzo, La Corte di Appello di Roma ha ridotto la pena ai due aggressori. L’avvocato del ragazzo: “Decisione presa serenamente dalla famiglia, ma io non ci sto”.

Pena ridotta in appello per i due aggressori di Manuel Bortuzzo. I due, adesso, dovranno scontare 14 anni e 8 mesi di carcere per aver ferito il nuotatore lo scorso febbraio del 2019. L’incidente, avvenuto nella notte tra il 2 e 3 febbraio dell’anno scorso, ha costretto il ragazzo a vita sulla sedia a rotelle.

Manuel Bortuzzo, pena ridotta ai due aggressori

Sul verdetto si è pronunciato anche il legale del 21enne di Trieste. “Ho sentito Manuel e la sua famiglia e vi posso assicurare che hanno accettato serenamente la decisione dei giudici, senza alcuna polemica o qualcosa da ridire”, ha riferito l’avvocato Massimo Ciardullo.

Parere invece diverso il suo sul piano giudiziario: “Dal canto mio rispetto la sentenza ma non la condivido. Attendo di leggere le motivazioni che hanno portato a questa decisione. Dobbiamo anche capire perché è caduta l’accusa di tentato omicidio nei confronti della fidanzata di Manuel”.

Quel che è certo, al di là delle posizioni ufficiali, si tratta di un altro duro colpo per la famiglia dell’adolescente. Grandissima promessa dello sport, era infatti una stella del mezzofondo e puntava dritto al sogno Olimpiadi. Poi all’improvviso è finito tutto.

E’ bastato un’esplosione da arma da fuoco, probabilmente poiché scambiato con un’altra persona, e un responso medico a dir poco scioccante: “lesione midollare completa”. Ovvero: paralizzato per sempre. Ed è così che è scomparso un pezzo di vita. Ma non la sua vita. Manuel infatti, nonostante tutto, continua ad essere un esempio di vita e coraggio.

