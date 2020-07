Halo Infinite è realtà. Uno dei videogames più iconici per la Microsoft e la Xbox continuerà a regalare storie indimenticabili e ad appassionare i videogiocatori.

La vecchia Xbox, la prima, era venduta in bundle insieme al lavoro di Bungie. Halo. Un capolavoro senza tempo, una delle colonne portanti dei videogames targati Microsoft, per molto tempo simbolo stesso del mondo Xbox. Masterchief e la sua impenetrabile corazza verde militare sono infatti una sorta di trasfigurazione videoludica dei colori e della tecnologia con cui si presenta Microsoft. Dopo diversi capitoli c’è stata una pausa piuttosto lunga, con una remastered per Pc che è uscita l’anno scorso. Ma ora che Xbox Series X è prossima all’uscita ufficiale, ecco che per conquistare e riconquistare gli appassionati, Microsoft ha annunciato anche il nuovo capitolo della saga. Si chiamerà Halo Infinite e sarà senza dubbio l’ennesimo capitolo interessante della saga targata M grande. Halo ritorna.

Halo Infinite, primo gameplay: rampino e smart delivery – VIDEO

Halo Infinite sarà ovviamente un FPS che metterà il giocatore nei panni di Masterchief. Ancora una volta lo Spartan dovrà vedersela con ondate di nemici per arrivare al compimento del suo obiettivo principale. Nel gameplay che è stato mostrato pochissimi minuti fa, si notano tante cose interessanti. Una su tutte è il rampino, che permetterà al nostro Spartan una nuova capacità di movimento e di spostamento verticale, prima impossibile da pensare. Il gioco, ha detto Microsoft, supporterà anche la tecnologia dello smart delivery. Pertanto acquistando la versione digitale del gioco per Xbox One, ne avrete anche una copia su Xbox Series X. Il titolo è in uscita per le “vacanze 2020″, quindi proprio in concomitanza con la nuova console della prossima generazione.

