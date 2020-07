Notizia choc a Gorizia: 12enne muore cadendo in un pozzo. Il piccolo era in un campo estivo mentre si divertiva con amici e animatori. Fatale è stato un dettaglio…

La notizia è sconvolgente, straziante. Stefano Borghes, un dolcissimo bambino di soli 12 anni, è tragicamente morto dopo essere caduto in un pozzo dalla profondità di 30 metri. Il dramma è avvenuto al parco Coronini Cronberg a di Gorizia, dove il piccolo si stava divertendo con i ragazzi di un centro estivo.

Sarebbe stata in particolare una caccia al tesoro ad esporre il ragazzo. Gli animatori, infatti, avrebbero posizionato la mappa proprio sulla copertura del pozzo usandola come appoggio. Ed è stato proprio per quella circostanza che il giovane è precipitato morendo sul colpo.

“E’ una tragedia che non riesco a commentare, sono distrutto dal dolore per questo dramma che ci devasta tutti”, ha riferito il sindaco Rodolfo Ziberna. “La cittadina è sconvolta, il bambino è figlio di una coppia molto nota in città”, ha aggiunto. Sul dramma si è pronunciato anche il presidente della Fondazione che gestisce il parco, assicurando anche una recente manutenzione.

“Non sappiamo spiegarci come sia stata possibile una cosa del genere, recentemente erano state fatte anche tutte le verifiche del caso. La chiusura del pozzo era stata messa in sicurezza con quattro giunti da ogni lato, fatichiamo a capire cosa sia successo”, ha aggiunto il dirigente.

