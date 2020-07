Senza alcun freno la showgirl Francesca Cipriani che si mostra a seno completamente scoperto sul suo profilo Instagram

Francesca Cipriani senza veli su Instagram. La showgirl è sulla bocca di tutti negli ultimi giorni per un possibile flirt con l’attore turco Can Yaman. A quanto pare i due sarebbero stati paparazzati insieme a cena, ma nessuna conferma o smentita in merito ad una possibile frequentazione arriva da parte dei due.

Ad ogni modo, l’attrice abruzzese non è nuova a scatti particolari. La sua presenza in TV è sempre associata alla bellezza della donna bionda. Il suo personaggio è costruito tale da essere stereotipato, ma il suo milione di follower sa benissimo la donna che è la Cipriani laureata all’Università di Genova.

Francesca Cipriani, completamente senza veli

Col caldo di questi giorni, Francesca Cipriani ha ben deciso di togliere ogni velo di dosso. E’ infatti senza vestiti che si mostra sul suo profilo privato di Instagram, in mezzo alla natura, come la natura – più o meno – l’ha fatta. Uno scatto che ha suscitato tanta fantasia nei suoi followers più affezionati: in 30 minuti, più di 10 mila mi piace.

La Cipriani non è nuova per mettere in bella mostra il suo décolleté in bella vista, ma non sempre in questa maniera. Cosa ne penserà il Can Yaman di turno dello scatto senza vestiti della bellissima showgirl? Per ora tutto tace, chissà che non possa arrivare qualche scenata di gelosia a conferma della frequentazione della coppia.

