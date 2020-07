Coronavirus, nuovo focolaio a Bologna: l’allarme riparte purtroppo da una Rsa. Individuati ben 15 positivi nella struttura, e ora si temono contagi in un’altra casa di riposo a causa di alcuni operatori riscontrati contagiati.

Coronavirus, nuovo focolaio a Bologna. L’epicentro, purtroppo, è ancora una Rsa per anziani. Ovvero uno dei contesti più flagellati nel picco della pandemia in Italia, soprattutto in Lombardia.

Coronavirus, nuovo focolaio in Emilia Romagna

Adesso, come informa adesso direttamente la Regione Emilia Romagna, nella suddetta strutture sono stati individuati per ora ben 15 positivi al coronavirus. Si tratterebbe nello specifico di tre operatori della casa residenza per anziani e dodici ospiti.

La maggioranza sono asintomatici e sono stati già posti tutti in isolamento. Gli esami, in ogni caso, si estenderanno ovviamente a tutti i presenti nell’impianto ma in più anche ad altri anziani di un’altra residenza sanitaria assistenziale. Questi, infatti, potrebbero aver avuto contatti con uno degli operatori positivi.

In generale riscatta l’allerta nella regione. I numeri rispetto a ieri sono fondamentalmente stabili (55 positivi di oggi contro i 57 di ieri), ma tra Bologna e provincia gli infetti si sono addirittura triplicati: 27 contro 9 di 24 ore fa. Di questi ben 15 arriverebbero appunto dalla Rsa citata. L’Emilia Romagna, di fatto il terzo territorio più colpito d’Italia, non vuole rivivere un nuovo incubo.

