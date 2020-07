Anche Roberto Burioni ha voluto commentare l’attuale situazione relativa al Coronavirus in Italia, invitando a non abbassare la guardia

Continuano i vari dibattiti sullo stato dell’emergenza Coronavirus in Italia. C’è chi – come Alberto Zangrillo – è sicuro che il peggio sia passato, e che non ci sarà nessuna seconda ondata. Ma ci sono anche diversi esperti che ritengono che sia di fondamentale importanza non abbassare la guardia. Una seconda ondata non è da escludere.

Tra questi, anche Roberto Burioni, che ne ha parlato in un articolo su Medical Facts. In particolare, il virologo ha analizzato alcuni dati relativi ai decessi, soffermandosi sul dibattito di morti “per Coronavirus” o “con Coronavirus”. “Per capire come la pandemia abbia influito sulle morti in Italia, basta confrontare i dati degli anni passati” commenta Burioni: “Fino a fine febbraio, i numeri erano in media con il passato, da marzo c’è stata un’impennata senza precedenti“.

Coronavirus, l’invito di Burioni: “Rispettate le misure di protezione”

Nel corso del suo articolo su Medical Facts, il virologo Roberto Burioni ha ribadito l’importanza di rispettare tutte le misure di protezione basilari, senza rinunciare ad un ritorno alla vita di sempre. “Sia chiaro, dobbiamo tutti ricominciare a vivere, lavorare, uscire e così via” si legge nel testo: “Ma vanno rispettate le poche misure di protezione già conosciute, il rischio è ancora troppo alto“. Tra queste, Burioni ha sottolineato l’importanza di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso.

Sulla situazione in Spagna, poi, il virologo ha fatto un parallelismo con ciò che potrebbe succedere in Italia. “È vietato abbassare la guardia, il virus è ancora in circolazione” scrive Burioni: “Potremmo avere una situazione simile alla Spagna, che ha uno stile di vita molto simile al nostro“.

