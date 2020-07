La scorsa notte si è verificata una forte scossa di terremoto in Cina. Il terremoto ha avuto luogo all’1,52 locale, intorno alle 22 italiane.

La terra torna a tremare e questa volta lo fa, violentemente, in Cina. Gli abitanti hanno avvertito una fortissima scossa, di magnitudo 6.5. In base ai dati registrati dall’Istituto di geofisica e vulcanologia e dal servizio geologico statunitense Usgs, il sisma si è verificato a 10 Km di profondità.

Leggi anche >>> Terremoto in Alaska: fortissima scossa di magnitudo 7.8

Cina: forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5

Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, l’epicentro del sisma si trova a 450 Km a Sud Ovest della Contea di Saga, che si trova nella regione autonoma del Tibet.

Al momento, da quanto si apprende, non sono state ricevute particolari segnalazioni in merito a danni causati a cose o a persone. Si attendono comunque aggiornamenti per conoscere al meglio le conseguenze della forte scossa di ieri.

Potrebbe interessarti anche: Terremoto a Matera, scossa di magnitudo 2.7 con epicentro Bernalda

F.A.