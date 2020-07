La Cina ha lanciato la sonda Tinawen 1 con direzione Marte, per il paese è il primo veivolo ad entrare nel pianeta rosso: tutti i dettagli

La Cina intorno alle ore 6:00 italiane ha lanciato la sonda Tianwen 1 diretta su Marte. L’evento è avvenuto nella base di Wenchang, sull’isola di Hainan, registrando il debutto del razzo Lunga Marcia 5. La sonda atterrerà sul pianeta rosso ed un rover scenderà sulla superficie per cercare l’acqua. E’ la prima volta che la Cina atterra con un veicolo su Marte. Questa, comunque, è la seconda delle tre missioni previste in questo mese di luglio. Il 20 è partita la sonda Hope degli Emirati Arabi, mentre il 30 sarà il turno del rover americano Perseverance.

LEGGI ANCHE—> Bologna, al Sant’Orsola parte del fegato trapiantata nella milza

Cina, secondo tentativo di andare su Marte: il primo fallì

Questa per la Cina è la seconda prova di raggiungimento di Marte dopo una prima avvenuta nel 2011, quando la sonda Yinghuo-1 partì agganciata alla missione russa Phobos-Grunt che non riuscì ad abbandonare l’orbita terrestre.

Stavolta la missione è di stampo unicamente cinese ed il progetto è stato realizzato in base alla forte esperienza maturata nelle missioni sulla Luna.

Wan Weixing, responsabile programma, sulla rivista Nature Astronomy, ha spiegato: “Traendo vantaggio dall’eredità ingegneristica del programma di esplorazione lunare cinese, la strategia nazionale cinese ha scelto Marte come prossimo obiettivo per l’esplorazione planetaria”.

La prima missione su Marte della storia è stata condotta dall’Unione Sovietica nella missione Marsnik del 10 ottobre del 1960, ma fallì non avendo raggiunto l’orbita terrestre. La prima con esito positivo fu invece quella degli Stati Uniti, nella missione Mariner 4, del 28 novembre 1964. Diverse, di quelle partite negli anni 2000, sono le missioni ancora in corso. L’Italia è tra i paesi che non hanno ancora mai lanciato sonde su Marte.

LEGGI ANCHE—> Venere, sul pianeta presenti 37 vulcani regolarmente attivi: lo studio