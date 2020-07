Calciomercato Juve, è bufera in casa bianconera dopo l’ennesimo passo falso di stasera. Maurizio Sarri è ormai sempre più compromesso e rischia grosso in vista del finale di stagione. Ecco cinque nomi caldi valutati dalla società per la panchina.

Nervi tesi in casa Juventus, tesissimi. Arriva infatti un’altra pesante sconfitta per la formazione bianconera, l’ennesima di una disperata corsa scudetto tenuta in pugno solo per demerito delle inseguitrici. Lazio e Inter, infatti, sono crollate a loro volta in questi giorni di passi falsi juventini.

Calciomercato Juve, Sarri ora rischia grosso

Ma il k.o. di stasera, in particolare, fa infuriare non poco l’ambiente bianconero. Perché appunto si tratta dell’ennesimo di questa ripresa di campionato, ma anche perché arriva contro un’Udinese in piena lotta salvezza. Insomma: il divario tecnico è immenso e la sconfitta è mortificante.

Una situazione che mette sempre più spalle alle strette Maurizio Sarri, incapace di dare una forma alla squadra e colpevole di depotenziarla addirittura. Con Massimiliano Allegri questa formazione era una macchina da guerra, invece ora stenta in una maniera incredibile.

La dirigenza recrimina al tecnico il bel gioco mai arrivato, la Coppa Italia persa, la Champions League dove la Vecchia Signora appesa a un filo e una lotta scudetto aperta come non mai per proprie colpe. Sintetizzando: se il destino di Sarri non è già segnato, poco ci manca.

Quel che è certo è che la società si sta già guardando attorno e da tempo. I nomi in lista sono diversi: si va dal vecchio sogno relativo a Josep Guardiola passando per Mauricio Pochettino che in Inghilterra danno molto vicino alla Juve. Poi c’è la suggestione Zinedine Zidane, l’idea made in Italy con Simone Inzaghi e infine l’idea di un nostalgico ritorno di Allegri.

