Calcio in lutto, è morto Sergio Vatta: l’ex del Torino aveva 82 anni. E’ stato uno storico allenatore delle giovanili granata, lanciando campioni del calibro di Lentini e Bobo Vieri

Un tragico lutto ha colpito il mondo del calcio questa mattina. Se n’è andato all’età di 82 anni Sergio Vatta, storico allenatore delle giovanili del Torino e tra i più grandi talent scout a livello italiano. Era considerato un vero maestro e nel corso della sua decennale carriera scovò campioni del calibro di Gigi Lentini e Bobo Vieri.

Grazie al suo operato ultra decennale (dal 1977 al 1991) la Primavera granata conquistò la bellezza di quattro scudetti, sei Coppe Italia e quattro Tornei di Viareggio.

Sotto la sua guida sono cresciuti anche Dino Baggio, Benny Carbone, Diego Fuser e Roberto Cravero, tra gli altri.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha avuto modo anche di affacciarsi sulla panchina della prima squadra del Torino. Nel 1989 fu nominato allenatore ma non riuscì ad evitare una retrocessione in Serie B, in un momento molto delicato a livello societario.

Oltre al Torino, suo storico club, ha militato anche nelle fila della Lazio, dove è stato Responsabile del Settore giovanile. Ha conquistato da dirigente dei biancocelesti lo scudetto Primavera nel 2001, sotto la presidenza Cragnotti.

La su esperienza fu utilissima anche a livello federale dove come tecnico delle nazionali giovanili ha contribuito negli anni ’90 alla crescita di fenomeni come Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero e Alessandro Nesta.

