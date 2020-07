Quella che era un’inattesa novità da parte di Whatsapp è stata rimandata al prossimo anno: ad annunciarlo gli stessi sviluppatori

In questi mesi sono molte le novità che spuntano fuori in merito a Whatsapp che ora più che mai ha in cantiere diversi aggiornamenti. Quello maggiormente chiacchierato riguarda WA Pay, un metodo di pagamento che permetterà a Zuckerberg di allinearsi con alcuni competitors.

Attesissimo è anche l’arrivo della modalità notturna. Meno invece farà piacere agli utenti l’inserimento di pubblicità all’interno dell’app di messaggistica, possibilità avanzata dagli sviluppatori in questi mesi.

A quanto pare, però, sarebbe ufficiale la decisione di posticipare l’ingresso di Ads da parte dell’azienda al 2021. Questa volontà è nata in primis per i malumori degli utenti che non apprezzano molto questa novità, proprio per questo si è preso tempo per riflettere su soluzioni alternative che possano rendere le chat WA produttive in termini economici.

Whatsapp, capo reparto insultato dai colleghi

Intanto, oltre ai vari aggiornamenti dell’app, vi riportiamo anche un fatto di cronaca che va condannato e che riguarda insulti e minacce su Whatsapp.

A Vicenza un capo reparto è stato costretto a denunciare undici suoi colleghi di lavoro e la Procura conseguentemente ha deciso di aprire un’indagine per diffamazione. A quanto pare, i suoi sottoposti lo avrebbero pesantemente offeso e schernito, soprattutto in ambito della sfera sessuale, in una chat di Whatsapp che serviva a scopo puramente lavorativo e nella quale il capo reparto non era presente.

Uno degli operai, però, dopo alcuni mesi ha lasciato l’azienda ed ha mostrato tutti i messaggi alla vittima che ha quindi sporto denuncia. Alcune persone si sono dette pronte a risarcirlo per evitare un processo.

