Terremoto a Matera dove stanotte si è registrata una scossa di magnitudo 2.7 con epicentro a sette chilometri da Bernalda

Alle ore 2:14 a Matera si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro a 7 chilometri da Bernalda. La profondità della scossa è stata di 10 km. Latitudine 40.47 e longitudine 16.66.

LEGGI ANCHE—> Basilicata, 36 migranti positivi al coronavirus

Terremoto a Matera, solo paura tra i cittadini

La scossa ha creato solo panico tra gli abitanti, i quali non hanno corso rischi. Nessun danno a cosa. Il terremoto di magnitudo 2.7 viene identificato come “molto leggero”. In genere non dovrebbe essere avvertito pur essendo rilevato dai sismografi.

Comuni fino a 20 km dall’epicentro

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Bernalda MT 7 12453 12453 Montescaglioso MT 10 9942 22395 Pomarico MT 11 4145 26540 Pisticci MT 12 17768 44308 Ginosa TA 15 22632 66940 Miglionico MT 17 2510 69450 Ferrandina MT 17 8853 78303 Craco MT 18 745 79048

LEGGI ANCHE—> Venere, sul pianeta presenti 37 vulcani regolarmente attivi: lo studio