Per la serie ricette dolci, gli occhi di bue: una ricetta semplice e, al tempo stesso gustosissima. Si possono farcire a piacimento con marmellata o Nutella.

Gli occhi di bue sono ottimi per iniziare la giornata con una grande carica, oppure per un’ottima merenda. La loro semplicissima preparazione si avvale di passaggi molto veloci, ma che garantiscono un gran risultato. Gli occhi di bue si possono trovare nelle pasticcerie in diverse sfaccettature: da quelli con marmellata a quelli con crema al cioccolato o Nutella. Vediamo insieme come prepararli.

Occhi di bue: gli ingredienti

Burro: 500 g

Tuorli: 8

Farina 00:1 kg

Zucchero a velo: 400 g

Sale: un pizzico

Baccello di vaniglia

Marmellata di prugne

Marmellata di albicocche

Nutella

Ricette dolci: la preparazione degli occhi di bue

Iniziamo la preparazione degli occhi di bue inserendo all’interno di un mixer il burro, a temperatura ambiente, e la farina setacciata. Frulliamo il tutto e poi trasferiamo il composto in una ciotola, dove andremo ad aggiungere lo zucchero a velo, anch’esso setacciato, i semi estratti dal baccello di vaniglia e i tuorli d’uovo. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. A questo punto, iniziamo a lavorare l’impasto a mano, fino a renderlo ben omogeneo. Non appena il nostro impasto sarà pronto, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo necessario, stendiamo il composto su un piano di lavoro e lavoriamolo con un mattarello. Una volta ottenuta una pasta con circa mezzo centimetro di altezza, prendiamo una formina tonda, con diametro di 10 cm e ricaviamo 22 cerchi. Poniamo i cerchi su una teglia ricoperta di carta forno.

Prendiamo l’altra parte della sfoglia e ricaviamo altri 22 dischi, con lo stesso diametro. Questa volta, però, procuriamoci anche una formina dal diametro di 4,5 cm e foriamoli al centro, in modo da avere una vera e propria ciambellina.

Siamo pronti per infornare: forno a 180 gradi, per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, vedremo che la superficie sarà ben dorata. Questo significa che i biscotti sono pronti. Sforniamoli e lasciamoli raffreddare. A questo punto, siamo pronti per farcire con marmellata di prugne, marmellata di albicocche e Nutella, a nostro piacimento.

Prima di servirli, spolveriamoci sopra, setacciandolo, lo zucchero a velo.

