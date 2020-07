Un annuncio a sorpresa sui profili social della boyband più amata dell’ultimo decennio: torneranno insieme i One Direction?

Una delle boyband più amate dell’ultimo decennio, i One Direction hanno fatto sognare un’intera generazione con le loro canzoni. La loro storia è cominciata nel 2010 arrivando terzi all’edizione inglese di X Factor. Inizialmente i ragazzi non si conoscevano, si sono presentati tutti come solisti, ma Simon Cowell, ideatore del programma televisivo decise di unirli e creare qualcosa che ha avuto un grosso successo.

La boyband è andata avanti per 6 anni, pubblicando 5 album a cui sono corrisposte 4 tournée in giro per il mondo. Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik sono i cinque ragazzi che hanno regalato emozioni indefinibili a milioni di ragazzine. Nel 2015, tuttavia, Zayn Malik decise di lasciare la boyband e dedicarsi alla carriera da solista, ma la boyband è andata avanti senza di lui per un altro intero anno.

One Direction, tornano insieme?

A 10 anni dalla loro ultima apparizione sul palco di X Factor UK, i One Direction annunciano un ritorno sui loro profili social. E’ stato pubblicato da pochissimo infatti un post su Facebook che ha letteralmente mandato in visibilio il web collezionando centinaia di migliaia di ‘mi piace’ e ‘commenti’.

Tomorrow! You and me got a whole lot of history #10YearsOf1D Pubblicato da One Direction su Mercoledì 22 luglio 2020

“Domani! Tu ed io abbiamo tanta storia”. Questo il post più o meno misterioso apparso in questi momenti sulla bacheca di Facebook. Ovviamente tutte le ragazzine che hanno vissuto la loro adolescenza con i One Direction non fanno altro che sognare e sperare in un loro ritorno. Un po’ difficile, certo, immaginare che il gruppo possa riunirsi, soprattutto dopo che ognuno di loro ha preso una strada diversa.

Non costa a nulla sognare, non resta altro che aspettare domani per capire quale sorpresa riserva la boyband, sperando sia proprio quella che si aspettano tutti i fan: un loro ritorno.